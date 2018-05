Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins joi, in deplasare, reprezentativa Austriei, cu scorul de 28-25 (13-11), in penultima partida din grupa preliminara 4 a CE2018, si s-a calificat la turneul final.In celalalt meci al grupei, Portugalia – Rusia, scor 24-30 (14-15).

- Romania intalneste Austria, joi, la Innsbruck, si Portugalia, duminica, la Buzau, in ultimele doua partide din grupa a patra a preliminariilor Campionatului European, gazduit de Franta in luna decembrie.

- Victorie uriașa pentru Naționala de handbal feminin, in direct, la TVR 1. Romania a invins campioana olimpica, Rusia, la Cluj, in fața a 8000 de spectatori, cu 26 - 25. Tricolorele au revenit pe locul I in grupa și sunt aproape de calificarea la Campionatul European.

