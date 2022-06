România se autosabotează. Sancțiunile pentru firmele rusești nu se aplică în Germania In timp ce ai noștri se grabesc sa blocheze conturi și sa inchida societați, afectand grav economia și locurile de munca, Germania și, ulterior, Cehia, au spus clar ca nu vor bloca niciun cont al firmelor rusești care activeaza pe teritoriul lor și ca vor supraveghea ca banii sa nu ajunga in Rusia. Atat de […] The post Romania se autosaboteaza. Sancțiunile pentru firmele rusești nu se aplica in Germania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

