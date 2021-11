România se apropie de sedentarism! Noile reforme care vizează domeniul sportului In momentul de fața, interesul romanilor pentru sport și mișcare este mult sub media UE. Astfel, se inregistreaza o rata mare de sedentarism și audiențe scazute la evenimentele sportive. Potrivit noului plan de guvernare anunțat pentru anul viitor, noi reforme sunt anunțate, acestea vizand in cea mai mare parte promovarea activitaților fizice și a sportului pentru sanatate și digitalizarea domeniului sportiv. Noile propuneri anunțate: Elaborarea și implementarea Strategiei Naționale pentru Sport Redefinirea cadrului legislativ in domeniul sportului Reformarea sistemului de specializare a antrenorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

