- Judetul Iasi a depasit, astazi, pragul de 1000 de infectari de la inceputul epidemiei. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6 noi cazuri, totalul imbolnavirilor ajungand la 1005. Pina in prezent 820 de persoane s-au vindecat, 51 au decedat, iar in momentul de fata in judetul Iasi sunt 128 de cazuri…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca noile cazuri de infecție cu COVID-19 arata ca Romania se afla pe „o cocoasa” in evoluția pandemiei, adaugand ca „unii bagatelizeaza munca de 3 luni” in ceea ce privește masurile de protecție.Citește și: VIDEO Ludovic Orban atenționeaza…

- Doua asistente medicale, doua infirmiere si o ingrijitoare au fost infectate cu virusul SARS-COV-2, au precizat reprezentantii spitalului "Marie Curie" din Capitala, conform Agerpres. Alte 250 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand…

- Dupa cateva zile in care in județul Timiș nu s-a semnalat niciun caz nou de Covid-19, miercuri, 3 iunie, au aparut doua noi cazuri. A crescut și numarul de cazuri inregistrate in 24 de ore la nivel național, de la 119 la 152. Romania se apropie de 20.000 de cazuri.

- Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate și externate.Totodata, pana acum, 1107 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Timișul are un caz in plus de COVID-19, vineri, 8 mai, fața de joi, 7 mai. Conform statisticii oficiale din ultimele zile, Timișul este tot „pe minus” dupa ce miercuri erau 474 de cazuri, iar joi 464. Romania se apropie de 15.000 de cazuri.

- Numarul de imbolnaviri cu noul virus COVID-19 a trecut de 2 milioane la nivel mondial. Conform siteului worldometers, pana in acest moment s-au inregistrat 2.024.675 cazuri de persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus. Cele mai multe dintre acestea provin din Statele Unite ale Americii (615.406).…

- Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 229 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…