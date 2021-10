Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al pensionarilor din sistemul public de pensii era, la sfarsitul lunii iunie 2021, de 4.882.192 persoane, in scadere cu 61.268 persoane fata de perioada corespunzatoare a anului 2020 si cu 28.711 persoane fata de finele lunii decembrie 2020, conform statisticilor Ministerului Muncii…

- Beneficiarii care nu vor sa piarda ajutorul social vor fi obligati sa se prezinte, din 6 in 6 luni, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a li se aplica masuri de activare pe piata muncii, potrivit prevederilor unui proiect de ordonanta de urgenta redactat de Ministerul Muncii si Protectiei…

- Prima farmacie cu statut de intreprindere sociala din Romania, care functioneaza la Sangeorgiu de Mures, a inceput sa fie tot mai accesata de oamenii aflati in dificultate, pe fondul implicarii a peste 20 de parteneri in finantarea serviciilor. "Medicamentele si produsele comercializate in farmacia…

- Numarul total al pensionarilor era, la sfarsitul lunii martie 2021, de 4.902.657 persoane, in scadere cu 41.097 persoane fata de perioada corespunzatoare a anului 2020 si cu 28.711 fata de sfarsitul lunii decembrie 2020, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Din total,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania sunt 4,7 milioane de persoane cu schema completa de vaccin impotriva SARS-CoV-2. Asta reprezinta un mare avantaj, comparativ cu alte state care au prelungit intervalul dintre cele doua doze, in contextul…