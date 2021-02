Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul stiintific al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) va aproba reluarea extractiei controlate de sacali din rezervatie, a declarat luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului, Marian Tudor, care este si directorul Institutului National de Cercetare Delta Dunarii (INCDD). Raspunsul…

- Fostul primar general al Capitalei Gabriela Firea profita de subiectul redeschiderii școlilor și lanseaza un nou atac la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Gabriela Firea, actual prim-vice presedintele PSD susține ca școlile nu sunt pregatite pentru redeschidere. Fostul primar al Capitalei…

- Omul de afaceri Ștefan Vuza, președintele companiei Chimcomplex, a fost distins cu premiul Galei de Excelența „Impreuna protejam Romania”, organizata de Grupul de Presa MediaUno, sub egida Academiei Romane și a Institutului Național de Statistica. Premiul a fost acordat pentru Investiții in economia…

- Noua tulpina de coronavirus, cea din Marea Britanie, a fost descoperita și in Cehia, conform Institutului Național de Sanatate. Cercetarile continua pentru a afla cate cazuri de infectare cu tulpina britanica sunt in Cehia. Intr-o conferinta de presa, ministrul sanatatii Jan Blatny a afirmat ca in circa…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, care va incepe la ora 10.00, un proiect de hotarare pentru reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti. Un al proiect de act normativ prevede infiintarea, organizarea si functionarea Muzeului Ororilor Comunismului…

- Salariul mediu brut a crescut in Romania cu 38 de lei, in octombrie, in comparatie cu luna anterioara, pana la valoarea de 5.452 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Cresterea raportata in perioada de referinta s-a datorat acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale,…

