Romanii vor avea acces cu animalele de companie in mijloacele de transport in comun, in instituțiile publice, dar și in cele de drept privat care au obținut statut de utilitate publica ori sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica. Așa prevede un proiect de lege pentru completarea Legii 205/2004 privind […] The post Romania se aliniaza statelor civilizate. Cu animalul de companie in instituții publice și in transportul in comun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .