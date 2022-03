Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de luni spre marti, blindate au fost observate la Makiivka, la periferia orasului Donetk, in estul Ucrainei, in zona separatista prorusa a ”republicii populare” de la Donetk, unul dintre cele doua teritorii carora presedintele rus Vladimr Putin le-a recunoscut independenta intr-un discurs…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a organizat luni o reuniune extraordinara a reprezentantilor sai permanenti, in incercarea de a gasi o solutie pentru criza asupra Ucrainei, reuniune inaintea careia secretarul general al OSCE a indemnat la "dialog", informeaza AFP.…

- Confruntarile armate care au avut loc joi în estul Ucrainei au fost cele mai ample începând din 2015 în conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia, a declarat o sursa diplomatica, transmite vineri Reuters cu referire la agerpres.ro.…

- Invitatul de astazi de la ZIUA LIVE este Dorin Popescu, fost diplomat in Serviciul Exterior al MAE, cu misiuni diplomatice efectuate in Serviciul Exterior al Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei ndash; la Moscova, Cernauti si Sarajevo, inclusiv in functii de conducere: gerant interimar, prim…

- Personalul american al OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) a inceput sa se retraga, cu automobilele, din orasul Donetk, aflat in estul Ucrainei si controlat de separatistii prorusi, de teama unei invazii militare ruse, transmite duminica Reuters Statele Unite si aliatii…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, vrea ca Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa raspunda la cerintele de securitate ale Moscovei formulate in criza legata de Ucraina, informeaza vineri dpa. O scrisoare in acest sens urma sa fie remisa vineri OSCE, a mentionat…

- SUA și Rusia vor negocia in data de 10 ianuarie 2022 despre tensiunile legate de Ucraina si controlul armamentului nuclear, a declarat, pentru AFP, un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate.„Statele Unite sunt dornice sa se angajeze in dialog cu Rusia”, a declarat purtatorul…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a raportat peste 200 de violari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, informeaza sambata DPA. OSCE monitorizeaza conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatisti sustinuti de Rusia in zonele Donetk…