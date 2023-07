Stiri pe aceeasi tema

- SUA și Romania au discutat urgent dupa atacurile Rusiei de langa frontiera țarii noastre, din porturile Reni și Ismail. Seful diplomatiei americane, secretarul de stat Antony Blinken, a avut luni o discuție telefonica cu ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, a informat partea americana. Convorbirea…

- Klaus Iohannis a declarat duminica, dupa primirea Premiului Franz Werfel pentru drepturile omului, acordat de Centrul german impotriva expulzarilor, in Frankfurt, ca „nimeni nu ar fi crezut ca in secolul XXI, in Europa, vom fi martori la o asemenea tragedie, precum cea declanșata pe 24 februarie 2022,…

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a criticat vineri armata Kremlinului, spunand ca Rusia sta „mult mai rau astazi decat inainte de invazia la scala larga” a Ucrainei, inceputa in februarie 2022, transmite Insider.

- Romania s-a despartit luni de avioanele sale de vanatoare de tip MiG-21 LanceR - mostenite din perioada comunista -, care sunt inlocuite cu avioane de vanatoare americane de tip F-16, mai moderne, in contextul unei consolidari a flancului de est al NATO, insa Kievul ”nu s-a aratat interesat” de MiG-uri,…

- Ministrul Bogdan Aurescu a participat sambata la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre UE cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, in cadrul reuniunii de tip Gymnich, desfasurata la Stockholm, unde a evidentiat necesitatea gasirii unei baze juridice solide pentru infiintarea…

- Șeful diplomației romane, Bogdan Aurescu a participat sambata, 14 mai, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre UE cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, la Stockholm, unde a pledat pentru necesitatea gasirii unei baze juridice solide pentru infiintarea cat mai curand…