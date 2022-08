Stiri pe aceeasi tema

- Este cea mai grava depopulare de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, in care pierderile omenești au fost puse pe seama luptelor. Recensamantul populației a oficializat practic fenomenul migrației la adevarata-i amploare, cu orașe din Romania parasite masiv de locuitori.

- Primele date rezultate din recensamantul general al populatiei releva ca Romania are o populatie de pana in 19 milioane de locuitori, a anuntat presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei. Pana la 31 iulie a fost recenzata 95% din populatia tarii. In afara Romaniei sunt circa patru…

- Aproximativ 19 milioane este populația aflata pe teritoriul Romaniei, potrivit datelor recensamantului care s-a incheiat la finalul lunii iulie 2022, a anunțat președintele Institutului Național de Statistica (INS) intr-o emisiune la Realitatea TV. La recensamantul din 2011, populația stabila a țarii…

- Recensamantul populației din Romania s-a incheiat, iar primele rezultate vin de la cel mai renumit serviciu de spionaj din lume. Potrivit CIA The World Factbook, Romania a urcat pe locul 2 mondial la rata mortalitații și coboara in coada clasamentului mondial la natalitate. Oficiali din Guvernul Romaniei…

- Din data de 31 mai 2022 și pana la data de 31 iulie 2022 au avut loc interviurile fața in fața cu recenzorii, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica (INS). Au fost vizați cei care nu s-au autorecenzat pana acum sau nu au completat corect și complet chestionarele. Ieri, recensamantul…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,201 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2021, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand 9,814 milioane de persoane care reprezinta 51,1% din totalul populatiei rezidente.

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat repartizarea, pe județe, a fondurilor disponibile prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze naturale. Bistrița-Nasaud a primit peste 170,28 milioane lei. Criteriile de selectare…

- Potrivit unui comunicat emis de Atu Tech, piața locala de sisteme de securitate pentru segmentul rezidențial a urcat anul trecut la peste 220 de milioane de lei, cu aproape 50% mai mult fața de finalul anului 2019. Construcțiile noi, multe dintre ele presupunand și instalarea de sisteme de securitate,…