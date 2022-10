Stiri pe aceeasi tema

- Murat Yakin (48 de ani), selecționerul Elveției, a vorbit despre Romania la finalul tragerii la sorți pentru preliminariile EURO 2024. Romania a cazut intr-o grupa cu Elveția, Istrael, Kosovo, Belarus și Andorra. Yakin ne vede intr-o lupta pentru locul doi cu Israel și Kosovo. Selecționerul Elveției:…

- Edi Iordanescu (44 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, a oferit prima reacție dupa tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru EURO 2024. Romania a fost repartizata in grupa I, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. AICI, toate grupele și informațiile despre preliminariile…

