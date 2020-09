România se află din nou sub atenţia Bruxelles-ului pentru tăierile ilegale de păduri Autoritatile de la Bruxelles doresc ca Bucurestiul sa abordeze problema taierilor ilegale, insa oamenii politici din Romania isi consuma energia acuzandu-se unii pe altii, scrie Politico.eu. Comisia Europeana a lansat procedura de infringement impotriva Romaniei in aceasta vara din cauza ca n-a reusit sa adopte masuri pentru protejarea padurilor, dar activistii de mediu sustin ca lansarea procedurii n-a produs efecte. Acest lucru este un motiv de ingrijorare atat pentru Bruxelles, cat si pentru Romania. Opinia motivata a Comisiei din luna iulie este ultimul pas inainte de trimiterea cazului pe… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

