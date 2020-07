România se adâncește în criza economică. Companiile anunță mii de concedieri în perioada următoare Romania se adancește in criza economica. Companiile anunța mii de concedieri in perioada urmatoare Romania se adancește in criza economica. Zilnic, alte și alte companii anunța concedieri colective. Numai pentru urmatoarele doua luni autoritațile vorbesc de aproximativ 4.000 de oameni care iși vor pierde locurile de munca. Sunt angajați din toate industriile. Specialiștii în resurse umane spun că până, la finalul anului, aproape 20% din totalul angajaților din România vor avea de suferit. De la începutul anului și până acum, peste… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

