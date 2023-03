Stiri pe aceeasi tema

- Romania a decis, miercuri, sa suplimenteze ajutorul acordat Turciei in urma cutremurelor devastatoare care au provocat prabușirea a mii de cladiri și moartea a peste 8.400 de oameni in Turcia și Siria. Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis sa trimita o noua echipa de intervenție,…

- Doua aeronave militare vor decola din Romania spre Turcia, la bord avand medici și materiale de salvare. La intoarcere, una dintre aeronave ii va aduce in țara pe cei zece romani – noua studenți și profesorul coordonator – care au cerut ajutor pentru repatriere. Este vorba despre doua aeronave de transport…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- Modificarea Legii Concurentei de catre Comisia juridica si Comisia de Industrii din Camera Deputatilor poate aduce infringement pentru Romania, se arata intr-o scrisoare transmisa marti, 20 decembrie, Guvernului de Comisia Europeana, au declarat surse oficiale pentru News.ro. ”Comisia Juridica si Comisia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa primirea la Palatul Cotroceni a Robertei Metsola, presedinta Parlamentului European, ca a rugat-o ”sa pastreze aceasta abordare si acest optimism si in continuare, cu speranta noastra legitima ca, in anul care vine, curand, in 2023, Romania sa devina…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu va exista un boicot din partea statului roman la adresa Austriei, referindu-se la declarațiile lui Marcel Ciolacu, care anunțase ca Romania iși va folosi dreptul de veto impotriva Austriei care iși dorește președinția OSCE. Șeful…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la o ședința de urgența pe toți ambasadorii țarilor Uniunii Europene la București, marți. Ambasadorul Austriei, doamna Adelheid Folie, nu s-a prezentat la intalnire, dar și-a trimis adjunctul. La cinci zile de la refuzul Austriei de a vota pentru aderarea Romaniei…

- Președintele Klaus Iohannis este considerat principalul vinovat pentru eșecul aderarii Romaniei la spațiul Schengen, conform unui sondaj CURS realizat la comanda PSD in perioada 9-11 decembrie, conform ziare.com. La intrebarea „Care este principalul vinovat pentru ca Romania nu a intrat in Schengen?„,…