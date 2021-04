Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghita, a declarat ca reacțiile de tromboza in urma administrarii vaccinului AstraZeneca par a avea un substrat imunologic și, daca exista un risc de apariție, ar trebui sa se instaleze de la prima doza, precizand ca in Romania nu au fost…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița a anunțat ca au fost stabilite procedurile privind vaccinarea impotriva Covid-19 in cabinetele medicilor de familie. Programarile se realizeaza pe listele deschise de fiecare doctor in cabinete, iar acesta iși va stabili programul de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca vor fi deschise inca 185 de cabinete de vaccinare cu Pfizer, iar incepand de miercuri va creste capacitatea de vaccinare pe fiecare flux, de la 60 de persoane la 90 de persoane pentru vaccinurile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca de acum persoanele aflate pe lista de așteptare pentru vaccin vor fi notificate o singura data, nu de trei ori, așa cum se proceda pana in prezent. Aceasta decizie a fost luata cu scopul de a accelera rularea persoanelor in vederea programarii…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat in cadrul conferinței de presa susținuta marți, 16 martie, care a fost reacția romanilor la decizia mai multor state europene de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca. „Exista, la acest moment, un anumit grad de neincredere și de ingrijorare,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița din Romania a anunțat ca doze din lotul asupra caruia exista suspiciuni a fost distribuit in circa 17 țari europene nu au ajuns și in Romania. „Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potențial…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat duminica dupa-amiaza ca lista de așteptare pe platforma de programare pentru vaccinare va fi disponibila din 15 martie. „Din 15 martie,...

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…