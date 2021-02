Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, in ședința Biroului Executiv al PNL ca urmeaza taieri in mai multe zone pentru ca Romania sa se incadreze in ținta de deficit de 7%. Studenții sunt printre cei afectați. Nu vor mai avea calatorii nelimitate in rețeaua CFR și se ia in calcul revenirea la modelul din anul…

- O ampla acțiune de verificare a modului in care sunt respectate regulile privind securitatea la incendiu in secțiile Anestezie Terapie Intensiva (ATI) ale spitalelor din Romania a fost facuta de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in perioada noiembrie-decembrie anul trecut, dupa tragedia…

- Prețul polițelor RCA ar putea crește cu pana la 10-20%, dupa ce opțiunea de decontare directa, pe care acum o cumpara doar un șofer din 30, va deveni obligatorie. Guvernul lucreaza la o Ordonanța de Urgența in acest sens. Șoferul a carui mașina este avariata din vina altuia va fi despagubit de propriul…

- Romania are premise bune de a inregistra o creștere economica de peste 4% in 2021, iar in 2022 ar putea reveni la nivelul economic dinaintea crizei pandemice, potrivit unei analize publicate de Cosmin Marinescu, consilierul prezidential pe politici economice. Acesta afirma ca reformele structurale și…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa chiar de un primar liberal, Emil Boc, acuza Guvernul și Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate și resursele financiare…

- Primarul PNL al Clujului, Emil Boc, considera ca actualul Executiv a preluat practicile nesanatoase ale guvernelor anterioare. Asociatia Municipiilor din Romania, condusa de primarul PNL al Clujului Emil Boc, acuza faptul ca nu a fost consultata in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind unele masuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca vaccinarea incepe in Romania și in Uniunea Europeana pe 27 septembrie, garanteaza pentru siguranța serului și ii indemna pe romani sa se vaccineze. In același timp,anunța ca nu este nevoie de noi restricții, ci doar trebuie respectate cele in vigoare. “Nu…

- Numarul zborurilor din statele europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca a scazut cu pana la 72%, astfel ca putini romani vor veni acasa de sarbatori, arata datele unei agentii de turism online, citata de News.ro. „Italia a inregistrat cea mai mare scadere a numarului de…