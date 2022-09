Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 septembrie 2022, locuitorii din Sfantu Gheorghe și din alte 64 de orașe din toate județele țarii vor putea calatori cu mijloacele de transport in comun in schimbul a 5 deșeuri. Inițiativa aparține Asociației Act for Tomorrow și Kaufland Romania, fiind realizata in parteneriat cu Ministerul…

