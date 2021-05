România, scena spectacolului politic permanent al eternilor păpușarii din umbra puterii De mai bine de 30 de ani, clasa politica de la noi ne-a servit zilnic spectacole ale teatrului de papuși unde vedem doar marionetele și aproape niciodata nu știu cine sunt papușarii. In spatele fiecarui politician, fie ca este primar, ministru, deputat ori senator, sta cate un papușar sau chiar mai mulți. Astfel, majoritatea politicienilor romani au devenit și sunt marionetele unor papușari deghizați in oameni de afaceri. Dar este bine de știut ca orice marioneta nu are opțiune, ea executa doar mișcarile papușarului. Daca papușarul pleaca, ea nu știe ce sa mai faca singura. Fara papușar, marioneta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Florin Citu, a facut declaratii astazi, 5 mai, la finalul sedintei de Guvern, la Palatul Victoria. Cei care doresc sa se imunizeze impotriva COVID 19 pot merge la vaccinare, incepand din acest weekend, doar cu buletinul."Incepand din acest weekend, ne putem vaccina fara niciun fel de…

- Consilieri generali USR PLUS din București, in frunte cu viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, afirma marți seara ca bugetul Capitalei pe 2021, propus de edilul Nicușor Dan (fondatorul USR) nu permite realizarea promisiunilor cu care s-a candidat in alegeri, conține estimari nerealiste și nu li…

- Orașele și comunele care au incidența COVID peste 4 la mie au „program special” in weekend. Mai exact, magazinele se inchid la ora 18.00, iar circulația e restricționata dupa ora 20.00. De azi, in Bistrița, Beclean, și inca patru comune se aplica aceste masuri. Printre ultimele „ordine” date de autoritațile…

- Modul in care Camera de Comerț și Industria a Romaniei (CCIR) a primit de la stat in anul 2004, gratuit, concesiunea terenurilor de la Romexpo este investigat de catre Comisia Europeana, care suspecteaza un posibil ajutor de stat, a declarat Cristina Pruna, vicepreședinte al Camerei Deputaților și al…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat vineri seara ca la metrou nu a avut loc o greva sau un protest spontan, ci o acțiune ”profund ilegala” la care au participat și unii cetațeni despre care crede ca nu sunt angajați la metrou, scrie Mediafax. „Aceasta acțiune a fost profund ilegala.…

- Directorul general al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, Teodor Țigan, a demonstrat ca habar nu are ce semneaza și se contrazice pe sine insași in numele regiei prin documentele semnate. Și doua documente transmise catre Consiliul pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) evidențiaza clar ca…

- Inca din cele mai vechi timpuri, brațarile au au fost unele dintre accesoriile menite sa atraga atenția asupra incheieturii feminine și, de la Cleopatra și pana la Marylin Monroe și Michelle Obama, femeile au integrat brațara in orice tip de ținuta. Daca vrei o brațara deosebita, luna martie vine cu…

- Liderii PNL reuniți la sfarșitul saptamanii trecute in ședința Biroului Biroului Politic Național (BPN) au cazut de acord asupra nominalizarilor pentru funcțiile de secretar de stat și șefi de agenții in cabinetul Cițu. Dar, surprinzator, publicarea nominalizarilor s-a blocat dintr-un motiv incredibil…