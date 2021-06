România: Scade numărul deceselor și al pacienților din ATI Pana astazi, 1380 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 11.06.2020 (10:00) – 12.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 11 decese (7 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din: Botoșani, Braila, Calarași, Constanța, Giurgiu, Ilfov, Olt, Salaj, Suceava,Valcea. Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani, 1 deces la categoria de varsta 40-49 ani, 1 deces la categoria de varsta 50-59 ani, 1 deces la categoria de varsta 60-69 ani, 3 decese… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

