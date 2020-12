Stiri pe aceeasi tema

- Finala Campionatului European de handbal feminin le aduce fața în fața pe Franța și Norvegia, reprezentative care nu au simțit gustul înfrângerii la acest turneu. Meciul pentru trofeu va începe de la ora 19:00, va fi LiveScore pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, Telekom…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.4 grade a fost inregistrat, la ora 20:54, in Zona seismica Vrancea judetul Buzau.Cutremurul s a produs la 50 km NE de Ploiesti, 61 km SE de Brasov, 104 km N de Bucuresti, 125 km NE de Pitesti, 134 km V de Braila, 139 km V de Galati, 142 km S de Bacau, si 224 km SV de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter a avut loc sambata dimineața in județul Caraș-Severin. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremur de 2,3 grade a avut loc ora 6.18. Acesta s-a produs in Banat, in județul Caraș-Severin, la adancimea…

- La 10 noiembrie 1940, un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter a zguduit Romania pentru 45 de secunde, avand epicentrul in zona Vrancea, la o adancime de aproximativ 133 de kilometri. Atunci s-a prabusit complexul Carlton, un simbol al Bucurestiului interbelic, si au fost afectate Ateneul…

- Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 54 km Est de Brasov, 73 km Nord de Ploiesti, 119 km Sud-Vest de Bacau si 128 km Nord de Bucuresti.Romania a fost afectata, in luna noiembrie, de sapte cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 3,5 grade pe Richter.Cel mai…

- 5 cutremure au avut loc in Vrancea dar și in Vaslui pe parcursul nopții trecute. Cel mai mare dintre cutremure a avut chiar 4.2 grade. Noaptea trecuta au avut loc 5 cutremure în România: unul în zona seismica Vrancea și alte 4 în Vaslui. Ora 20:37 a avut loc…

- Statul american Alaska a fost zguduit, marti, de un cutremur cu magnitudine 6.4, relateaza CNN. Autoritatile au anuntat ca vor verifica posibilele efecte. Cutremurul, declarat initial cu magnitudinea de 6.5 grade pe scara Richter, a fost urmat de mai multe replici, conform Institutului de Geologie…

- Cutremurul a avut loc la o adancime de 2 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 42 km Nord-Est de Ruse, 44 km Sud-Est de Bucuresti, 100 km Sud de Ploiesti, 148 km Sud-Est de Pitesti, 156 km Nord-Vest de Varna si 179 km Vest de Constanta.Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs…