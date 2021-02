Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana…

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca este o realitate faptul ca cele mai multe dintre spitalele din Romania sunt “sub standardele de siguranta” si ca este nevoie de masuri drastice care sa duca la respectarea regulilor in unitatile medicale. “Nu stiu inca lantul de cauzalitate de la Bals, dar nu cred ca…

- Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile de vaccin catre UE saptamana trecuta, acum a venit randul AstraZeneca. Compania farmaceutica a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin. Potrivit Reuters…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- O asistenta medicala de terapie intensiva a devenit prima persoana din Statele Unite care a primit noul vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 autorizat luni, numindu-l un semn ca „vindecarea se apropie”, in timp ce numarul de decese cauzate de coronavirus din SUA se apropie de 300.000, relateaza Reuters.…

- Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei, afirma ministrul Nicolae Ciuca, relateaza Agerpres. “Ministerul Apararii…

- Bugetul Romaniei are o gaura de peste 13 miliarde de euro, potrivit celor mai recente furnizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Antena 3. De asemenea, ultimele statistici indica o noua adancire a deficitului comercial, iar importurile de produse alimentare continua sa creasca. INS:…