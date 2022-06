Romania a pierdut finala Campionatului European de Minifotbal in fața Azerbaidjanului, scor 0-1, și a ratat șansa sa-și treaca in palmares al 7-lea trofeu continental. In finala de la Presov, Slovacia, Romania spera sa redevina campioana europeana la minifotbal dupa 6 ani. Din pacate, „tricolorii” au facut o prima repriza modesta, pe care au terminat-o ... The post Romania s-a multumit cu argintul la Europeanul de minifotbal appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .