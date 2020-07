Stiri pe aceeasi tema

- "Sa vorbim si despre succesul pe care l-a avut Romania ieri pe pietele internationale. Am imprumutat la 10 si 30 de ani 3,3 miliarde de dolari. Am mers pe aceasta piata din mai multe ratiuni. Romania nu a mai iesit pe piata de dolari din 2018 si va spun ca am iesit mult mai ieftin decat intr-o perioada…

- Cheltuielile cu dobanzile in iunie 2020 sunt mai mici decat erau anul trecut in iunie, desi statul s-a imprumutat mai mult pentru a finanta cheltuieli mai mari, fapt care arata in increderea castigata, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, cu ocazia lansarii Planului National…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta ca statul va face o emisiune de obligatiuni destinata populatiei care are incredere in Guvern, banii urmand a fi utilizati pentru investitii. ”Este un program prin care noi speram ca romanii, daca au incredere in Guvern, sa investeasca in aceste obligatiuni,…

- Vom reveni la perspectiva "stabil'' cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei "stabil" pentru Romania la toate agentiile de rating, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de presa."Aceasta perspectiva…

- Cițu, despre imprumutul de 3,3 mld. euro de pe piețele externe: “Finantarea unui deficit de aproape 7% din PIB, fara ajutorul vreunei institutii internationale, este o premiera pentru Romania” Interesul pentru Romania pe piețele internaționale a fost de aproape 14 miliarde de euro, din care…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…

- Voi face tot ce este posibil ca, la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating, Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv, a scris, sambata, pe propria pagina de Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Dar nu este totul pierdut. Comunic zilnic cu investitorii…