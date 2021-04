România s-a făcut din nou de râs! Ce dezastru a provocat guvernarea liberală PSD lanseaza acuzații extrem de dure la adresa Guvernului, pe care il acuza de o situație fara precedent. Mai exact, social democrații reacționeaza dupa apariția noilor date INS care arata conturarea unui adevarat dezastru in agricultura Romaniei. Din granarul Europei, țara a ajuns sa importe porumb și grau de peste 540 de milioane de euro intr-un singur an, acuza social-democrații. „In anii 2018 și 2019, agricultura Romaniei ocupa locul I la producția de porumb și floarea soarelui in Uniunea Europeana. Iata, insa, ca numai dupa 17 luni de guvernare liberala, datele INS ne arata conturarea unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Datele INS ne arata conturarea unui adevarat dezastru in agricultura Romaniei, care, din granarul Europei, a ajuns sa importe porumb și grau de peste 540 de milioane de euro intr-un singur an, acuza social-democrații, conform Mediafax. „In anii 2018 și 2019, agricultura Romaniei ocupa locul…

PSD continua sa acuze conducerea Ministerului Agriculturii RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - PSD continua sa acuze conducerea Ministerului Agriculturii, ca nu ia masuri concrete în domeniu. Presedintele Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputatilor, social-democratul Adrian…

Datele INS ne arata conturarea unui adevarat dezastru in agricultura Romaniei, care, din granarul Europei, a ajuns sa importe porumb și grau de peste 540 de milioane de euro intr-un singur an, acuza...

„Am avut astazi o intalnire cu reprezentantii asociatiilor, federatiilor si sindicatelor din domeniul ago-alimentar.(...) Am vazut ca, concomitent cu intalnirea noastra, a iesit si domnul ministru Oros si a produs anumite stiri. Cu totii am tras o concluzie - domnul ministru Oros este intr-o lume paralela…

