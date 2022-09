Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a transmis luni seara un mesaj pentru susținatorii sai, la finalul a Campionatele Mondiale de inot pentru juniori din Peru. ”Sunt fericit pentru ca parcurg acest drum alaturi de voi”, a scris inotatorul roman pe Facebook. ”Va mulțumesc pentru toate gandurile bune și susținerea pe care…

- Trei medalii, doua de aur și un bronz, pentru Romania! Campionatul Mondial de Inot pentru Juniori de la Lima, Peru, s-a incheiat cu alte doua titluri mondiale și un bronz pentru sportivii romani. David Popovici incheie un an de poveste și iși adauga in palmares un nou aur,, la 100 m liber. El a inotat…

- Campionatele Europene de juniori de la Otopeni au adus bucuria unei competiții majore in Romania, iar David Popovici a fost liderul perfect pentru delegația care a numarat 25 de sportivi tricolori. Romania a incheiat pe locul 3 in clasamentul pe medalii, dupa Ungaria și Polonia. Sportivii „tricolori”…

- Cu noua medalii, dintre care cinci de aur si patru de argint, Romania a incheiat pe locul trei in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de natatie pentru juniori de la Otopeni, dupa ce, in ultima zi, a obtinut un aur prin David Popovici (100 m liber) si un argint prin Vlad Stancu (400 m liber).…

- Romania a incheiat pe locul 3 in clasamentul medaliilor de la Campionatele Europene de natație destinate juniorilor. „Motoarele tricolore” au fost dinamovistul David Popovici (17 ani) și stelistul Vlad Stancu (16 ani). Romania s-a prezentat exemplar la Europenele gazduite acasa, in bazinul de la Otopeni.…

- Delegatia Romaniei, cu noua medalii, dintre care cinci de aur si patru de argint, a incheiat pe locul trei in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de inot de la Otopeni, dupa ce in ultima zi a obtinut un aur prin David Popovici 100 m liber si un argint prin Vlad Stancu 400 m liber .In clasamentul…

- Romania a caștigat doua medalii importante miercuri la Campionatele Europene de juniori. Ziua a inceput-o David Popovici, cu o medalie de aur caștigata la proba de 200 de metri liber, apoi, spre seara, ștafeta mixta de 4×100 metri a Romaniei a obținut medalia de argint. Cursa de ștafeta a fost caștigata…

- Inca o seara cu emoții pentru iubitorii sportului din Romania. Robert Glința, 25 de ani, s-a calificat vineri, 24 iunie, in finala probei de 50 m spate, la Campionatul Mondial de la Budapesta. Romanul pleaca in ultimul act, de sambata (ora 19.02, in direct la TVR), cu al șaselea timp.Sportivul roman…