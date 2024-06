Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativade fotbal a Romaniei a reusit o performanta istorica, miercuri, la Campionatul European din Germania, reusind calificarea in optimile de finala ale competitiei. Tricolorii au remizat in ultima etapa a grupelor cu Slovacia, scor 1-1, iar Ucraina a terminat la egalitate cu Belgia, scor…

- Belgia, echipa care face parte din Grupa E, a trimis Ucraina acasa, dupa un 0-0. Amintim ca Romania s-a calificat de pe PRIMUL LOC in optimile EURO 2024, dupa un egal, 1-1, cu Slovacia. In urma remizei dintre Ucraina și Belgia, in etapa a treia a Campionatului European din Germania, Belgia s-a calificat…

- Rezultatul din Belgia - Romania, 2-0, in cea de-a doua etapa de la Euro 2024, da speranțe de calificare in optimi tuturor componentelor grupei E. Printre acestea se afla și Ucraina, reprezentativa cu cel mai slab golaveraj de pana acum. Cu un egal in ultima runda, Romania și Slovacia, ce se vor infrunta…

- Echipa Naționala a Romaniei joaca in aceasta seara, de la ora 22.00, la Koln, in etapa a doua din faza grupelor la Campionatul European de Fotbal din Germania. Dupa o victorie entuziasmanta in prima etapa, 3-0 cu Ucraina, atmosfera in randul suporterilor romani se apropie de entuziasmul din jurul generației…

- Romania a pierdut cu Belgia, scor 0-2, dar calculele la calificarea in optimile EURO 2024 raman destul de simple. Am ramas pe primul loc in gupa și, daca nu pierdem cu Slovacia, suntem aproape siguri de calificare in faza urmatoare. Meciul decisiv al Romaniei, cel cu Slovacia, are loc pe 26 iunie, ora…

- EURO 2024 a inceput cum nu se putea mai bine pentru naționala Romaniei, iar meciul impotriva Ucrainei va ramane cu siguranța in istorie. Fotbaliștii lui Edi Iordanescu s-au impus cu scor de neprezentare, 3-0, reușind astfel cea mai categorica victorie a Romaniei de la un Campionat European de Fotbal.…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

