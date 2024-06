Stiri pe aceeasi tema

- Romania a remizat cu Slovacia, 1-1, scorul de care aveam nevoie pentru calificarea in optimile de finala de la EURO 2024! „Tricolorii” au incheiat grupa... The post Romania – Slovacia 1 la 1. Echipa Naționala s-a calificat in optimile de finala de la EURO 2024! appeared first on Special Arad · ultimele…

- Selecționata Romaniei a reușit o performanța notabila, calificandu-se in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. Tricolorii au obținut acest rezultat impresionant din postura de caștigatoare a Grupei E, dupa ce au incheiat meciul impotriva Slovaciei…

- Belgia, echipa care face parte din Grupa E, a trimis Ucraina acasa, dupa un 0-0. Amintim ca Romania s-a calificat de pe PRIMUL LOC in optimile EURO 2024, dupa un egal, 1-1, cu Slovacia. In urma remizei dintre Ucraina și Belgia, in etapa a treia a Campionatului European din Germania, Belgia s-a calificat…

- Romania - Slovacia, ultimul meci al elevilor lui Edi Iordanescu din grupa E de la Euro 2024, se joaca miercuri, 26 iunie, de la 19:00, la Frankfurt. „Tricolorii” sunt pe primul loc in grupa dupa primele doua meciuri. Au invins-o pe Ucraina, 3-0, și au pierdut cu Belgia, 0-2. Comentatorii partidei vor…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0, sambata seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln, in etapa a doua din Grupa E a Campionatului European din Germania. Acest eșec a complicat lucrurile in grupa, trei echipe avand șansa de a se califica in optimi, deznodamantul urmand…

- Nationala Romaniei a debutat cu o victorie la Campionatul European din Germania, 3-0 cu Ucraina, și acum se afla in fața unui joc și mai important. Tricolorii vor juca sambata, de la ora 22.00, in etapa a doua din Grupa E, contra Belgiei, iar un rezultat pozitiv ar insemna calificarea in optimi. In…

- Selectionata Germaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care il gazduieste, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stuttgart Arena, in Grupa A.

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…