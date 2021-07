Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna a precizat ca, pe fondul aparitiei unei variante neoficiale a Strategiei Forestiere Europene, care a circulat in statele membre UE, Austria a elaborat o scrisoare deschisa, agreata de alte 11 tari, intre care si Romania, in care se solicita o dezbatere punctuala pe noul document oficial.”Am…

- Romania se numara printre cele 11 tari europene care contesta strategia Bruxelles-ului privind gospodarirea padurilor. Ministrul mediului, Tanczos Barna, a explicat astazi, intr-o conferinta de presa, ca nu au existat consultari cu statele membre ale Uniunii Europene pe marginea documentului oficial…

- Comsiarul European pe Justiție, Didier Reynders, a lansat un avertisment fara precedent privind impactul deciziilor luate de curțile constituționale ale statelor membre, comentând ca acestea submineaza tot mai frecvent supremația legilor UE și ar putea duce la distrugerea Uniunii. Într-un…

- Eurostat: Romania are cea mai mare pondere a celor care sunt proprietarii locuinței in care traiesc (96%). Aproape jumatate din populația UE locuia in apartamente, in 2019, in timp ce puțin peste o treime (35%) din populație traia in case. Potrivit Biroului de Statistica European, aproape o cincime…

- Proiectul Smart Forest, initiat si derulat in Romania de Vodafone, foloseste unele informatii total eronate, referitoare la paduri, furnizate exclusiv de cateva organizatii de mediu. In materialele de promovare apar expresii neadecvate, precum „defrisari masive” sau „defrisari ilegale”, se arata intr-o…

- Romania nu mai figureaza in consortiul european ELI-ERIC Foto: eli-np.ro România nu mai figureaza în consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana. Anul trecut, Ungaria si Cehia, partenerii Bucurestiului în proiect, au cerut excluderea laserului…

- Mai mulți lideri PNL l-au criticat pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, in ședința saptamanala a Biroului Executiv Național. Aceștia s-au aratat nemulțumiți ca ministrul Cristian Ghinea „nu a știut sa explice date tehnice” la Bruxelles, despre sistemul de irigații. Comisia Europeana a…