- Este egalitate in confruntarea Romaniei cu Rusia din cadrul FED CUP, partida care are loc zilele acestea la Cluj Napoca. Dupa prima zi, Rusia și Romania se afla la egalitate in Fed Cup, scor 1-1.Ana Bogdan a adus primul punct al Romaniei, dupa ce a trecut de Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7, 6-1.…

- Ana Bogdan a restabilit egalitatea in intalnirea Romania - Rusia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, 1-1, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-3, 6-7 (5), 6-1, vineri seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ana Bogdan (90 WTA), cea mai bine clasata jucatoare…

- Gabriela Ruse, locul 166 WTA, a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova, numarul 28 mondial, vineri, in primul meci al intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia, care se desfasoara in acest week-end, la Cluj-Napoca, anunța news.ro.Alexandrova s-a impus, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si patru…

- Romania și Rusia se vor duela pe 7 și 8 februarie in Grupa Mondiala de a Fed Cup. De la ora 13:30 are loc tragerea la sorți a meciurilor. Meciurile vor avea loc in Cluj, in Sala Polivalenta. Echipa Romaniei de Fed Cup Ana Bogdan (27 de ani, 98 WTA) Irina Bara (24 de ani, 160 WTA) Gabriela Ruse (22…