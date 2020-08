Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta DNA-Serviciul Teritorial Bacau și o decizie controversata a Consiliului Județean Calarași sunt la un pas de a lasa 8 localitați din Ialomița fara o finanțare europeana in valoare de 80 milioane de euro. Cele 8 comunitați fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara «Ecoaqua», care…

- ​"Nimeni, în momentul de fața, nu cred ca vrea sa vina în Mamaia (cum era înainte de '90 și puțin dupa '90) ca sa petreaca un sejur de 10 zile. Lucrul acesta nu se mai poate face. De altfel, Mamaia s-a degradat total din punct de vedere urbanistic, s-a construit pe spații…

- Filiala Mureș a Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din Romania protesteaza fața de intenția CL Tg. Mureș de a ceda, in urma unui schimb cu Consiliul Curatorial Reformat din Tg. Mureș, edificiul actual in care filiala iși desfașoara activitatea. Situat pe strada Bolyai nr.5, edificiul este considerat…

- Europarlamentarul Pro Romania, Corina Crețu, arata ca Romania este la doar un pas de a pierde fondurile europene pentru Magistrala de Metrou M 6 Gara de Nord – Baneasa. Crețu arata ca este vina Guvernului care s-a mișcat extrem de lent, iar de acum se intra intr-o cursa contra timp.”O veste…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 22 iulie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa."Dupa cum probabil s a aflat, ieri am ajuns la un acord in Consiliul European si Romaniei i a fost alocata suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene pentru anii care urmeaza.…

- Romania nu este, in prezent, in pericol sa piarda fonduri in viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectarii statului de drept, progrese semnificative fiind facute, in ultimii ani, in aceasta directie, a declarat marti, pentru AGERPRES, deputatul german Gunther Krichbaum…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a exprimat, vineri, ingrijorarea privind numarul mare de bolnavi de COVID-19 si spera ca celelalte tari europene, printre care si Italia, sa nu interzica accesul cetatenilor romani din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus. "Am vazut chiar aseara…

- PNL risca sa piarda toate voturile HORECA, avertizeaza jurnalistul Ion Cristoiu. PNL ar putea pierde industria HORECA in favoarea partidelor care sustin relaxarea, spune acesta.Ion Cristoiu spune ca peste tot in lume, inclusiv in Romania, virusul ca pericol a iesit din capul cetatenilor, iar…