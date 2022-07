România riscă să fie lovită de o nouă criză: Aruncăm jumătate din ce cumpărăm Romania risca sa se confrunte cu o criza alimentara majora din cauza risipei alimentare pe care o face. Cele mai recente date arata ca risipa alimentara a crescut cu 7% in ultimul deceniu, in ciuda masurilor luate de mai multe tari pentru a preveni acest lucru. Astfel, aproape jumatate din cantitatea de alimente produse in lume ajunge sa nu fie consumata, potrivit celor mai recente estimari. Informațiile sunt cu atat mai ingrijoratoare pentru țara noastra, pentru ca aproape cinci milioane de romani vulnerabili abia iși pot asigura hrana de zi cu zi. ”Potrivit ultimelor studii din Romania, facute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

