- "Astazi m-am intalnit cu reprezentanții turismului și HoReCa, dar și cu ONG-urile pentru pacienți. Avem nevoie de o campanie de informare corecta despre vaccinare pentru ca sunt foarte multe informații care submineaza efortul campaniei de vaccinare. Am luat decizia de a elimina numarul de persoane care…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca susține cateva propuneri, pe care le va inainta la grupurile de lucru interministeriale anunțate de premierul Florin Cițu, care prevad patru variante pentru accesul publicului la evenimente. Trei sunt posibilitațile incluse in certificatul verde…

- „Am decis constituirea unui comitet format din reprezentanți ai tuturor ministerelor, a carui sarcina sa fie pregatirea revenirii la normalitate a Romaniei incepand cu 1 iunie 2021. Aceasta structura va funcționa sub coordonarea prim-ministrului și va colabora cu reprezentanți ai asociațiilor și patronatelor.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi, 5 aprilie, formarea unui comitet interministerial care sa gestioneze revenirea la normalitate de la 1 iunie. „Voi anunța un comitet interministerial, sub coordonarea premierului, care sa asigure de la 1 iunie revenire la normalitate. La finalul lunii mai, in cel…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat luni ca Guvernul va lua in discutie, in prima sedinta, situatia carantinei de la Timisoara, precizand ca decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a prelungi carantinarea orasului este una tranzitorie. "Cred ca Guvernul va lua in discutie…

- Ședința de Guvern de astazi este a doua in aceasta saptamana, dupa ce, miercuri, guvernanții au avut o intalnire in care au stabilit prioritațile pentru perioada urmatoare.Florin Cițu - premierul Romaniei a declarat, dupa ședința de Guvern, ca ministrul Sanatații va avea saptamanal conferința de presa…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, integrarea in cadrul Institutului National de Cercetare "Cantacuzino" a Centrului de Cercetari Stiintifice Medico-Militare si preluarea obiectivelor specifice detinute de acesta. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic:…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe hotarari si cateva ordonante, cea mai importanta este ordonanta de urgenta prin…