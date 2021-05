Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși retrage trupele din Afganistan, dupa 19 ani, timp in care aproximativ 32.000 de militari romani au participat la misiuni in teatrele de operatii. 27 dintre ei și-au pierdut viața, iar alți aproape 200 au fost raniți. Potrivit reprezentantilor Ministerului Apararii, in teatrul de operatii…

- "Experienta acumulata in misiuni de lupta, intr-un teatru de operatii cu multiple amenintari si provocari permanente, aplicarea efectiva a procedurilor NATO, cu fiecare misiune indeplinita, au adus cu siguranta valoare nivelului de pregatire, de instruire, in intreaga armata. Sunt peste 19 ani de experienta…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si seful Pentagonului, Lloyd Austin, se afla la Bruxelles in aceasta saptamana pentru a-si coordona cu NATO o abordare comuna fata de mobilizarea militara rusa la frontiera cu Ucraina si pentru a discuta despre retragerea trupelor Aliantei Nord-Atlantice…

- Ministrul Apararii, Nicolae Cuca, a anuntat, miecuri seara, decesul colonelului Gheorghe Nastasescu, care fusese infectat cu noul coronavirus. Ofiterul avea 32 de ani in Armata Romana si facuse peste 400 de salturi cu parasuta. ”Ne-a parasit prea devreme un camarad de valoare, un bun profesionist…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, participa miercuri si joi la reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in sistem videoconferinta. In cadrul discutiilor din prima zi a reuniunii - prezidate, de la Cartierul General al NATO de la Bruxelles, de secretarul general al Aliantei,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune, noteaza dpa, citata de Agerpres. ''A…