Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea achizițiilor de active imobiliare facute de catre investitorii naționali și transfrontalieri din cele 6 piețe principale ale Europei Centrale și de Est (ECE) a crescut cu 32% in 2017. Activitatea investitorilor naționali pe piața imobiliara din Romania a reprezentat doar 4% din volumul de…

- La momentul actual, Convergys are aproximativ 150 de angajati in centrul sau din Timisoara, care a fost deschis in 2011 pentru a oferi servicii in limba germana. Aceasta noua investitie completeaza amprenta regionala a companiei pe care o are prin prezenta in Bulgaria, Ungaria, Polonia si…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Romania afișeaza o parere negativa fața de Ungaria, in timp ce restul statelor din Europa Centrala iși mențin opinii pozitive asupra statului lui Ludovic Orban. Cetațenii statului nostru sunt cei care manifesta cel mai scazut nivel de apreciere fața de țara vecina și, in același timp, nutresc viziuni…

- Compania Liberty Global anunta schimbari organizationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent Director General al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit Director General al UPC Polonia.

- Tot mai mulți turiști din Ungaria aleg Romania pentru zilele de vacanța. Destinațiile lor preferate sunt cele din Vestul țarii, in special stațiunile și orașele balneoclimaterice. Platforma de rezervari online HotelGuru.ro a inregistrat o creștere a numarului de turiști maghiari care aleg sa iși petreaca…

- Digitalizarea administratiei publice din Romania se afla intr-o perioada de regres „major“ fata de procesele similare din Europa si din lume, anul trecut investitiile in serviciile informatice si de software ajungand la circa 200-250 de milioane de euro, la jumatate fata de maximul atins in 2015,…

- Pe cea mai cunoscuta prezentatoare meteo din Romania, Romica Jurca, o leaga o relație cu totul inedita cu Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Romica Jurca, care in urma cu cațiva ani a fost data afara de la Televiziune Naționala , este fara doar și poate cea mai cunoscuta prezentatoare…