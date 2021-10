Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa vineri seara, in deplasare, de reprezentativa Germaniei, cu scorul de 2-1, dupa ce la pauza Romania conducea cu 1-0 prin golul marcat de Ianis Hagi. Știre in curs de actualizare.

- Hans-Dieter Flick (56 de ani), selecționerul echipei naționale a Germaniei, a prefațat duelul cu Romania din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Italia a cucerit duminica titlul de campioana europeana la volei masculin dupa victoria în finala contra Sloveniei, scor 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11).Ultimul titlu continental al voleibalistilor italieni data din 2005 si fusese obtinut pe teren propriu, la Roma. De atunci, Squadra…

- Cu trei victorii obtinute in trei meciuri, 12 goluri marcate si niciunul incasat, selectionata Germaniei a reusit sa impresioneze sub comanda noului sau selectioner, Hansi Flick, fiind foarte aproape de calificarea la Cupa Mondiala de fotbal editia 2022 dupa succesul categoric inregistrat miercuri…

- Dupa un succes, la Reykjavik, cu Islanda (0-2), nationala care venea dupa un sir de rezultate catastrofale, avand opt infrangeri in 11 partide, tricolorii lui Radoi au facut instructie si cu echipa aflata pe locul 189 din 210, in clasamentul FIFA.

- Romania a invins, joi, in deplasare, echipa Islandei, scor 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, in primul meci fara gol primit din mandatul selectionerului.