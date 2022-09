Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…

- Premierul Nicolae Ciuca face apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc, dar nu exista in prezent, solutii tehnice pentru aplicarea…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un act normativ care vizeaza, printre altele, stabilirea modalitatii de aprobare a cotei de pana la 50% aferenta cheltuielilor pentru consumul de energie electrica pentru irigatii, la finalul sezonului de irigatii, informeaza Ministerul Agriculturii si

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Franta a luat o decizie care ii va infuria pe șefii din fotbal! Va interzice meciurile in nocturna, pentru a reduce consumul de energie. Masura, care nu a fost dezbatuta in Adunarea Nationala si nici nu a fost elaborata sub forma unui proiect de lege, ar afecta direct fotbalul dar si rugby-ul. Fotbalul…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Guvernul spaniol va aproba sambata o noua scadere a Taxei pe Valoare Adaugata (TVA) pe care o platesc consumatorii de energie electrica, de la 10% la 5%, ca parte a unui viitor decret cu masuri anticriza, relateaza agentia EFE. Seful Executivului, Pedro Sanchez, a anuntat aceasta masura miercuri,…

- Guvernul spaniol va aproba sambata o noua scadere a Taxei pe Valoare Adaugata (TVA) pe care o platesc consumatorii de energie electrica, de la 10% la 5%, ca parte a unui viitor decret cu masuri anticriza, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…