Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect national lansat de ASAP va fi pus in practica de catre Primaria Sectorului 6 si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, aducand astfel colectarea selectiva in scolile din Romania.

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala. Prima transa simbolica de…

- Ștefan Birtalan, unul dintre cei mai mari jucatori de handbal din Romania, e dezamagit de promisiunile neonorate de zeci de ani ale politicienilor de la putere. Vezi AICI toata emisiunea. Marele campion mondial la handbal i-a aratat cu degetul pe cei care de 30 de ani promit multe, dar nu realizeaza…

- Romania este extrem de aproape de a fi nevoita sa restituie toți banii nerambursabili aferenți construcției autostrazii Lugoj – Deva. Aceasta, pentru ca nu va putea finaliza lucrarea in timp util din cauza porțiunii cu tuneluri, care nu a fost realizata nici acum, iar perspectiva construcției nu este…

- Pana astazi, 23 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 422.852 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 296.844 de pacienți au fost declarați vindecați. In...

- Aproape 900 de kilograme de chiștoace au fost colectate selectiv și valorificate energetic in Sectorul 3 al Capitalei in primul an al campaniei ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT. Proiectul a fost implementat la inițiativa British American Tobacco in parteneriat cu Primaria Sectorului 3 al Capitalei și Asociația…

- Bucurestiul se apropie de 40.000 de imbolnaviri cu COVID-19 de la inceputul pandemiei in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 1514 de cazuri noi. Capitala este urmata de judetul Timis, unde s-au raportat 545 de cazuri COVID de ieri pana astazi. Peste 300 de cazuri au fost…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a sosirilor de turisti straini din Uniunea Europeana, inregistrand o diminuare de 90% a noptilor petrecute de straini in unitatile de cazare in luna iulie a acestui an comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform datelor Eurostat. Multe dintre tarile…