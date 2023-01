Zeci de cupluri de același sex se lupta cu prejudecațile, dar mai ales cu statul roman. Un numar de 23 de familii au reclamat Romania la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Daca autoritatile noastre vor refuza sa se supuna, atunci Romania risca sanctiuni. Romania, obligata sa admita casatoriile gay Romania, obligata la recunoasterea casatoriilor […] The post Romania, reclamata de familiile gay la CEDO. Tara noastra, obligata sa recunoasca noul trend first appeared on Ziarul National .