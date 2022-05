Perioada pentru autorecenzare va fi prelungita, a anunțat președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape era duminca, 15 mai. „Am avut peste 450.000 de chestionare finalizate in fiecare zi, in condițiile in care media in perioada trecuta era cuprinsa intre 110.000-125.000 de chestionare pe zi. Practic, de peste 4 ori a fost traficul mai mare decat in condiții obișnuite. Ținand seama de interesul foarte mare pe care l-am avut in aceasta perioada, dorim sa prelungim perioada de autorecenzare, urmand ca maine sa facem un anunț oficial…