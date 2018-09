România, rating de țară. Eugen Teodorovici, prima reacție "Consider de bun augur ca o a doua agentie reconfirma rating-ul si perspectiva stabila a economiei Romaniei. Este o confirmare a faptului ca suntem pe drumul cel bun cu masurile adoptate de Guvern si ca tara noastra ramane atractiva pentru investitorii straini", a afirmat Eugen Teodorovici intr-un comunicat remis, sambata, AGERPRES. Agentia de rating Standard & Poor's a mentinut atat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, cat si perspectiva stabila. Reconfirmarea rating-ului Romaniei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

