România ratează barajul pentru Campionatul Mondial de fotbal 2022. Rădoi pleacă de la Națională Nationala de fotbal a Romaniei a invins Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit GSP.ro. Nu a fost de ajuns insa ca selecțioanta sa prinda barajul de calificare la turneul final. Dupa meci, antrenorul Mirel Radoi a anunțat ca pleaca. „Este ultima conferința de presa ca selecționer. Am luat decizia, cred ca e normala daca nu am reușit sa ma clasez pe primele doua locuri. Cred ca este cel mai bun lucru pe care-l pot face, sa-mi asum eșecul prin a nu continua. Nu exista o demisie, contractul se incheie. Am luat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit GSP. Totuși, rezultatul meciului Macedonia de Nord - Islanda, 3-1, face ca Romania sa nu prinda barajul pentru Cupa…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, insa a ratat calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar, informeaza AGERPRES . Tricolorii, care aveau ca Islanda…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit GSP. Totuși, rezultatul meciului Macedonia de Nord – Islanda, 3-1, face ca Romania sa nu prinda barajul pentru Cupa…

- Macedonia de Nord - Islanda, meciul care stabilește viitorul Romaniei in preliminariile CM 2022, se joaca astazi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. De la aceeași ora, „tricolorii” joaca in Liechtenstein. A sosit ziua adevarului! Naționala lui Mirel Radoi afla astazi daca va fi sau nu la „barajul”…

- Mirel Radoi și-a anunțat plecarea de la naționala dupa meciurile cu Islanda și Liechtenstein, dar ar putea fi intors din drum de jucatori! Ianis Hagi este unul dintre fotbaliștii care considera ca echipa naționala a aratat bine in ultima perioada. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45.…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins selecționata Armeniei in meciul disputat luni seara pe stadionul Ghencea, in etapa a opta Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022, relateaza gsp.ro . Elevii lui Mirel Radoi se afla acum pe locul 2 in grupa si sunt cu un pas mai aproape de baraj.…

- Mirel Radoi, ​selectionerul echipei naționale de fotbal a României, se confrunta cu mari probleme de lot înaintea partidei cu Macedonia de Nord, în urma accidentarilor unor internationali, a cazurilor de infectare cu noul coronavirus (Dorin Rotariu si Ianis Hagi) si a cazurilor de…

- Romania a castigat joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, meciul cu Islanda, in runda a IV-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, informeaza Gazeta Sporturilor . Primul gol a fost marcat de Man in minutul 47, la scurt timp de la inceputul reprizei secunde. Dupa intrarea lui Ianis Hagi, in…