- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa marți seara, pe teren propriu, pe stadionul Giulești, in etapa a 4-a a Ligii Națiunilor, de reprezentativa Muntenegrului, cu scorul de 0-3 (0-1). Mugosa a reușit un hat trick, dupa ce marcase un gol și in meciul tur. Echipa condusa de Edward Iordanescu…

- Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Markku Kanerva, selecționerul scandinavilor, a analizat eșecul echipei sale. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie,…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Cornel Dinu nu l-a iertat pe selecționerul Edi Iordanescu, dupa inca o infrangere pe banca „tricolorilor”. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Mihai Stoica l-a criticat dur pe atacantul George Pușcaș dupa eșecul „tricolorilor” 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT pe GSP.ro)14 iunie: Romania-…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Adrian Mutu, fostul mare varf „tricolor”, a vazut un mic progres fața de eșecul din Muntenegru. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. MuntenegruCe urmeaza:11…

- Romania a pierdut in Muntenegru, scor 0-2, la debutul in grupa din Liga Națiunilor. Denis Alibec (31 de ani) a recunoscut superioritatea adversarilor. GSP a deplasat o echipa de 4 jurnaliști la Podgorica. Vlad Nedelea, Viorel Tudorache, Raed Krishan (foto) și Iosif Popescu (video) transmit din Muntenegru…

- Muntenegru - Romania 2-0 in Liga Națiunilor » Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, a greșit la ambele goluri și iși asuma eșecul de la Podgorica. GSP a deplasat o echipa de 4 jurnaliști la Podgorica. Vlad Nedelea, Viorel Tudorache, Raed Krishan (foto) și Iosif Popescu (video) transmit din Muntenegru…

- Romania a pierdut in Muntenegru, scor 0-2, la debutul in grupa din Liga Națiunilor. Introdus la pauza astazi, Alexandru Maxim a avut un discurs foarte dur la adresa prestației „tricolorilor”. GSP a deplasat o echipa de 4 jurnaliști la Podgorica. Vlad Nedelea, Viorel Tudorache, Raed Krishan (foto)…