- In prezent, țara noastra raporteaza 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infecții asociate asistenței medicale și ne situam pe primul loc in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, a anunțat ministrul Sanatații, prof. univ. Alexandru Rafila. „Romania in momentul de fata raporteaza, dupa…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, Ministerul Sanatații face urmatoarele precizari: ”Dorim sa aducem lamuriri referitoare la informațiile aparute in presa despre IAAM inregistrate la Cluj-Napoca și Targu Mureș. Targu Mureș Ministerul Sanatații a fost informat in data de 14 octombrie 2022, la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, la Digi24, ca infectiile nosocomiale reprezinta o realitate si ca intr-un an pot aparea aproximativ 200.000 de astfel de imbolnaviri, dar nu toate aceste infectii din spitale pun viata in pericol, informeaza News.ro . Alexandru Rafila a estimat la 200.000…

