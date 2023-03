România rămâne și fără medici de familie In țara, sunt așezari in care nu exista niciun medic de familie. De cele mai multe ori, mai ales in mediul rural, oamenii se trateaza in localitați alaturate. Potrivit informațiilor in ultimii ani, peste 4000 de medici au parasit Romania. Romania se afla pe un val uriaș al crizei forței de munca. Conform unui raport al Comisiei Europene, la momentul actual, Romania are un deficit de forța de munca de peste 1 milion de angajați. Și asta nu este tot, pentru ca, trendul devine din ce in ce mai ingrijorator. Acum, dupa ingineri, arhitecți, informaticieni sau profesori, se acutizeaza și exodul medicilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

