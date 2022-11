Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, 84% din populatia UE locuia in gospodarii al caror venit net fie a ramas stabil (66,5%), fie a crescut (17,5%) comparativ cu 2020, in timp ce 16% din populatia UE a raportat o scadere, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 7,96% pe an, de la 7,98% pe an, cu o zi in urma, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul acestui an, indicele ROBOR la…

- Produsul Intern Brut al UE si al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,2% in trimestrul al treilea fata de cel precedent, arata datele publicate marti, 15 noiembrie, de Eurostat, transmite Reuters.Țarile membre cu cel mai puternic avans au fost Romania si Cipru, ambele cu o crestere economica…

- Gazele se afla in continuare in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a tarifelor de 70,64% in septembrie 2022 fata de septembrie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In topul marfurilor nealimentare care au…

- Temperaturile mari din aceasta vara au crescut consumul de energie electrica pentru romanii care au dat drumul la aerul conditionat. Multi au depasit astfel plafonul de 300 Kilowati ora intr-o luna, iar facturile nu s-au mai incadrat pentru varianta compensarii.Specialistii avertizeaza ca…

- Costurile nete ale importurilor de energie ale Italiei sunt pe cale sa se dubleze in acest an la aproape 100 de miliarde de euro, a declarat ministrul Economiei, avertizand ca Roma nu poate cheltui la infinit pentru a amortiza impactul asupra economiei, transmite Reuters.Italia se bazeaza…

- Primești bani ca sa te muți intr-unul dintre paradisurile de pe pamant.Guvernul Sardiniei ofera stimulente de pana la 15.000 de euro pentru cei care se gandesc sa se mute pe idilica insula italiana.Oficialii au acordat 45 de milioane de euro pentru inițiativa care iși propune sa aduca…