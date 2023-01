Din ianuarie pana in noiembrie anul trecut peste 1.200 de traficanți de droguri au fost arestați in cadrul unor operațiuni ale polițiștilor și procurorilor.Un raport comun al poliției și DIICOT arata ca au fost peste 2.400 de domicilii percheziționate, in care au fost confiscate cantitați uriașe de stupefiante: peste o tona de droguri și sute de comprimate.Oamenii legii au descoperit și zeci de culturi ilegale de cannabis in țara noastra.