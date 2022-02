Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,97% dintre acestea in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Din totalul…

- Ministerul Finanțelor cere aplicarea moratoriului temporar privind incadrarea personalului in instituțiile/ autoritațile publice și in Casa Naționala de Asigurari Sociale, in funcțiile vacante inregistrate la data de 30 noiembrie 2021, „pentru a nu afecta funcționalitatea autoritaților și pentru a nu…

- Premierul Ciuca ordona rectificare bugetara, care va intra in vigoare imediat dupa instalarea noului Guvern. Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordonanța care va reglementa ultima rectificare bugetara a anului 2021. La aceasta rectificare, cei mai mulți bani ii primește chiar Ministerul…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in septembrie 2021, de 1.233.386, din care peste 63,3% in administratia publica centrala, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor.Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice…