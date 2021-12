România-puterea de cumpărare pe cap de locuitor aproape 7.500 euro/2021 Romania-puterea de cumparare pe cap de locuitor de aproape 7.500 euro/2021 Foto: Arhiva. Românii au o putere de cumparare pe cap de locuitor de aproape 7.500 de euro la nivelul anului 2021, la jumatate fata de media europeana, potrivit unui studiu al Purchasing Power pentru Europa. În Bucuresti, acest indicator este cu aproape 86% peste media nationala, dar cu 8 procente sub media europeana. Datele arata ca România se afla pe locul 31 din 42 de tari incluse în clasamentul european. Cel mai mare venit mediu net disponibil pe cap de locuitor, este… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

