- Marcel Ciolacu a declarat ca deja s-a consultat președintele Klaus Iohannis privind acționarea Austriei in judecata, la CJUE, in cazul in care Viena se va opune și in luna decembrie, a acestui an, aderarii Romaniei la Schengen. Anunțul l-a facut miercuri, la Digi 24, in cadrul unui interviu. Premierul…

- Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni seara 18 septembrie, ca austriecii de la OMV au dat Romania in judecata pe clauza de preemptiune din legea offshore privind vanzarea gazului din Marea Negra dar nu crede ca OMV vreo sansa la Curtea de Arbitraj.„E o clauza pe care eu am scris-o…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a OMV Petrom condusa de Alfred Stern, CEO al grupului OMV, in cadrul careia au fost discutii despre perspectivele proiectului de exploatare a gazelor din Marea Neagra, Neptun Deep. Seful Executivului si-a manifestat speranta ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a aratat ca statul roman sustine cu toata determinarea acest proiect strategic in care OMV Petrom este asociata cu compania de stat Romgaz, proiect care va aduce tarii noastre independenta energetica, arata comunicatul de presa al Executivului. „Este cel mai important proiect…

- El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate companiile in Romania iar o schimbare a cadrului legislativ acum ar fi cel putin suspecta si in detrimentul romanilor.”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost…

- Intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Financial Times , premierul Marcel Ciolacu a susținut ca deficitul bugetar marit al Romaniei este rezultatul eforturilor Bucurestiului de a ajuta Ucraina. El spune ca Romania are „nevoie de o exceptie de la regulile fiscale”, potrivit Realitatea PLUS.…