România, promovată ca destinaţie touroperatorilor din Kazahstan. Şeful Turkish Airlines: România nu este foarte cunoscută, dar are potenţial “Agentia noastra s-a implicat foarte mult in ultimii ani si in actiuni de incoming, sa deschidem destinatiile reprezentative ale Romaniei cattre piete de turisti care iubesc sa calatoreasca, au buget mari de vacanta. Am inceput cu agentiile din Rusia, am continuat cu touroperatori mari din Turcia, care deja au organizat primele trei grupuri foarte mari si o conferinta de turism medical in Bucuresti. Suntem acum la al treilea proiect, urmarim sa atragem touroperatori si grupuri mari de turisti din Kazahstan, sunt turisti recunoscuti pentru bugetele mari de vacanta cu care ei calatoresc, pentur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

